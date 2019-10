Bringen diese Schuhe die Gaming-Revolution?

Die Schuhe eines Tech-Start-ups könnten die ambitionierte Aufgabe annehmen eine neue Ära in der Geschichte des Gaming einzuleiten.

Ein authentisches Spielerlebnis in virtueller Realität ist der Traum vieler Gamer. Das Tech-Start-up Cybershoes bringt nun ein Virtual-Reality-Accessoire auf den Markt, das diese Lücke schließen möchte.Die österreichische Cybershoes GmbH hat ein VR-Walking-System zum Gehen, Laufen und Springen in der Virtuellen Realität entwickelt. Große Spielewelten sollen damit erlebbar gemacht werden. Die Bedienung über Handcontroller gehört somit der Vergangenheit an. Der Gamer muss sich nur mehr auf den 360°-Drehstuhl setzen, die Schuhe anschnallen und sein Headset aufsetzen.Auch für die Gesundheit von Vorteil, weil der Körper in Bewegung ist."Die Idee, mit dem eigenen Körper in das Spiel einzutauchen, macht mit Cybershoes einen riesigen Schritt nach vorne. Unsere ersten Kunden erzählen uns, dass sie dank Cybershoes ihre Spiele auf eine völlig neue Art und Weise erleben. Von einer Todeskralle über eine verstrahlte Ebene gejagt zu werden und dabei die eigenen Füße zur Fortbewegung zu nutzen, gibt der Bezeichnung Immersion eine neue Bedeutung", so Michael Bieglmayer, Geschäftsführer der Cybershoes GmbH."Im Jahr 2019 sollten wir nicht mehr vor dem Computer sitzen, sondern endlich selbst der Game-Charakter sein. Genau das ist es, was die Cybershoes ermöglichen. Step into the Game sozusagen", ist Marketingchef Igor Mitric überzeugt. Die Gaming Community von Cybershoes wächst täglich. Das Unternehmen rechnet im kommenden Jahr bereits mit 10.000 Usern.Wer bis 10. Oktober 2019 über die Crowdfunding-Plattform Conda investiert, erhält den „Early Bird"-Bonus mit einem erhöhten Basiszinssatz von 6,5 Prozent pro Jahr (normaler Basiszinssatz 5,5 Prozent). Die Cybershoes sollen in Kürze bei großen Online-Händlern wie Amazon EU, Japan und USA verfügbar sein. Interessenten können diese ab sofort auf der Cybershoes Homepage vorbestellen.