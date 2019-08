Diese seltene Handtasche verbirgt ein Geheimnis

"Sekre Mystery" ist eine besondere Handtasche. Nicht nur, weil sie in limitierter Auflage erscheint, sondern weil sie zudem einen Kulturschatz verbirgt.

Sie zählt zu den seltensten Handtaschen der Welt. Und nicht nur die Seltenheit verleiht ihr einen besonderem Luxus-Status und Exklusivitäts-Anspruch. Denn diese Tasche ist nicht nur ein "herkömmliches" Luxusgut. In ihrem Inneren verbirgt sich ein Geheimnis.Das Besondere: Nur die Besitzerin entscheidet darüber, wer es sehen kann. Die Tasche mit dem klingenden Namen "Sekrè Mystery Bag" verrät damit bereits die Ansprüche ihrer Serie: In der Tasche versteckt sich ein Stück Weltgeschichte, die originale Handschrift einer berühmten Person. Darunter Napoleon Bonaparte, Brigitte Bardot, Marlene Dietrich, Queen Victoria, Casanova und andere. Die erste, limitierte Edition ist bereits vollständig ausverkauft.Die Artefakte selbst stammen aus Auktionen, Privatsammlungen oder renommierten Fachhändlern aller Welt. Sie unterliegen einer strengen Prüfung und Zertifizierung, ehe sie im Beisein eines Notars in einzelne Stücke zerschnitten werden. Anschließend wird sie gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen gesichertZeitloses Design, Handarbeit aus Deutschland und die Verarbeitung edler Materialien zeichnen die Tasche aus. Keine Edition kann nachproduziert werden. Die Auflage ist daher extrem limitiert. Mit Seltenheit als solider Wertsteigerung.Somit bietet die Handtasche aus mehreren Gründen eine Wertanlage. Die Startpreise variieren stark. So befindet sich Casanova aktuell bei 4.250 Euro, gestartet hat die Taschen-Version, in die ein handgeschriebener Neujahrsgruß eingearbeitet wird, bei 3.950 Euro. Das Modell mit dem französischen Schriftsteller Alexandre Dumas startete vergleichsweise bei 1.658 Euro.(GA)