Diese Snacks stoppen nicht nur den Heißhunger

Gegen diese unbändige Lust auf etwas Salziges oder Süßes ist fast niemand gefeit. Aber was, wenn der Snack nicht nur den "Hunger" stillt, sondern auch die Fettverbrennung ankurbelt?

Salzige Snacks

Süße Snacks

Manche Menschen snacken, um sich nach einem langen Arbeitstag zu belohnen, manche, um ihre Nerven zu beruhigen, manche aus Gewohnheit, wieder andere aus Langeweile. Wichtig ist in erster Linie, dass man sich seiner Motivation zu essen bewusst ist. Und in zweiter? Dass man zum richtigen Snack greift! Wir haben ein paar Tipps für euch, welche salzigen und süßen Leckereien nicht nur euren Heißhunger stillen, sondern auch gleich die Fettverbrennung ankurbeln:Nein, es handelt sich dabei nicht um die fettigen Chips, auf die ihr gerade gehofft habt. Sorry. Ist die Lust nach etwas Salzigem auf dem Sofa groß, dann sollte zu Folgendem gegriffen werden:Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Sorten, manche sind verfeinert mit Kräutern und Meersalz und ihr Crunch-Faktor steht dem von Chips in nichts nach. Anders als Chips haben aber zwei Scheiben Knäckebrot nur 100 Kalorien und liefern dem Körper außerdem gesunde Ballaststoffe – die wiederum sättigen und die Lust auf weitere Snacks verringern.Selbst im Topf gemacht, nur sparsam mit Kokosöl vermengt und etwas gesalzen, kann es ohne Reue gesnackt werden.Sie hält den Blutzuckerspiegel auf einem konstanten Level.Wer für den Serienmarathon gern ein bisschen mehr zu Beißen hätte, sollte sich einen Sparschäler schnappen und aus Möhren, Salatgurke, Paprika, Tomaten, Radieschen oder Kohlrabi eine bunte Platte mit Gemüsesticks zusammenstellen. Dazu passt eine Schale Topfen mit frischen Kräutern. Während das Gemüse Vitamine liefert, übernimmt der Topfen die Proteinzufuhr. Letzter ist übrigens ohnehin das ideale Diät-Food und kann laut Studien sogar die nächtliche Fettverbrennung anregen, wenn er kurz vor dem Schlafengehen verzehrt wird.Aber auch Nusssorten – vor allem Mandeln – eignen sich gut als gesunder Snack. Die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoffe beugen Heißhunger vor, Kalzium regt die Fettverbrennung im Körper an und dabei liefern Mandeln reichlich Proteine.Auch zu Süßem darf gegriffen werden:Das schmeckt fast genauso cremig wie Eiscreme oder Pudding, ist jedoch weniger verheerend in der Kalorienbilanz. Die kleinen blauen Früchte enthalten zellschützende Anthocyane und andere wichtige Vitalstoffe und bringen nur 40 Kalorien pro 100 Gramm auf die Waage.Die Chiasamen für einen ballaststoffhaltigen und kohlenhydratarmen Pudding einweichen, anschließend mit Toppings nach Wahl verfeinern. Gut eignen sich hierfür alle Früchte und für ein bisschen Crunch kann man Sonnenblumen- oder Kürbiskerne rösten, mit ein wenig Kokoszucker karamellisieren und zerhackt über den Pudding geben.