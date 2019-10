Diese Sprit-Zeichen sollten Autofahrer jetzt kennen

Spezielle Symbole sollen das Tanken sicherer machen. Vor allem Autofahrer, die im Ausland unterwegs sind, müssen diese Zeichen jetzt kennen.

Vor allem im Ausland kommt es immer wieder vor: Man(n) steht an einer Zapfsäule, um das Auto aufzutanken und weiß einfach nicht, welcher Kraftstoff der richtige ist.Welchen "Sprudel" kann man bedenkenlos tanken, ohne den Motor gleich zu schaden: Gasóleo oder doch S/Chumbo 95? So lauten etwa die Bezeichnungen für Sprit in Portugal oder Spanien.Mit neuen Symbolen an den Zapfsäulen und auch an den Fahrzeugen selbst soll das Tank aber wieder sicherer werden - und zwar in ganz Europa!Jedem Sprit ist nämlich eine geometrische Form zugeordnet. So sind Benzin-artige Kraftstoffe etwa mit runden und Diese-artige Kraftstoffe mit eckigen Symbolen gekennzeichnet.Auch Rauten-Symbole sind neu, diese kennzeichnen gasförmige Kraftstoffe. Doch was bedeuten eigentlich die ganzen Buchstaben und Zahlen an den Zapfsäulen. Die Lösung erfährst du im Video oben.