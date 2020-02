Diese Standard-Münzen sind jetzt sehr viel wert

Alte Mark-Münzen und Pfennige bringen richtig viel Kohle! Solltest du noch ein paar verstaubte Münzen aus Deutschland besitzen, lohnt es sich genauer hinzusehen.

Du hast noch irgendwo im Keller, am Dachboden oder in einer Schublade alte Mark- und Pfennig-Münzen aus Deutschland herumliegen? Dann solltest du sie unbedingt hervorkramen und etwas näher unter die Lupe nehmen.Denn mit ein wenig Glück bist du im Besitz von seltenen Münzen, die jetzt ein Vermögen wert sind. Eine besondere 2-Pfennig-Münze, die in den Jahren 1967, 1968 oder 1969 produziert wurde, ist heute nämlich zwischen 900 und 2.300 Euro wert.Bis dahin bestanden diese Münzen aus reinem Kupfer, später nur noch aus kupfer-plattiertem Eisen. 1969 wurden allerdings rund 500 Exemplare aus Kupfer geprägt.Ausschlaggebend ist das Prägezeichen, das auf die Prägestätte verweist. Handelt es sich um ein "J", ist es eine dieser seltenen "Hamburgischen Münzen".Doch es gibt noch viele weitere DM-Münzen, die bei Sammlern sehr begehrt sind und teilweise viel Geld bringen können. Welche das genau sind, erfährst du im Video oben.Solltest du keine D-Mark- oder Pfennig-Münzen besitzen, brauchst du den Kopf nicht hängen zu lassen. Denn auch Euro- und Cent-Münzen können richtig viel wert sein.Wenn du eine Cent-Münze mit einem ganz bestimmten Merkmal hast, winkt dir ein wahrer Geldsegen. Denn diese besondere Münze kann bis zu 6.000 Euro wert sein.