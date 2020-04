Arnie-Nachfolger? Diese Stars findet Shriver scharf

Maria Shriver hat ihren Spaß: Auf Instagram postete sie die beiden Männer, denen sie nicht widerstehen würde.

"Omg mom"

Egal wie alt Kinder werden, ihre Eltern schaffen es immer wieder einmal, dass sie sich kräftig schämen. Aktuell ist das im Hause Schwarzenegger so. Katherine Schwarzenegger ist inzwischen ausgezogen, verheiratet und. Ihre Mutter Maria Shriver, Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger und Nichte von John F. Kennedy, schaffte es trotzdem, dass sich Katherine fremdschämen muss. Grund dafür ist ein Insta-Posting, in dem es um zwei heiße Superstars geht. Zumindest findet die 64-jährige Shriver die beiden sexy und würde sie nicht von der Bettkante stoßen.Shrivers Freundin Nadine hat ihr den ultimativen Corona-Isolations-Härtetest geschickt. Auf einem Foto sind Brad Pitt und Leo DiCarpio in einem Auto sitzend abgebildet. Nadine wollte von Shriver wissen, ob sie da widerstehen und Abstand halten könnte, wenn die beiden vor ihrer Haustüre stünden.Shriver zögert keine Sekunde: "Ich mein, echt jetzt, da musst du noch nachfragen?! Ich würde so schnell mitgehen, wie ich nur könnte! Und du?" Das erste Kommentar dazu ist von Tochter Katherine: "Omg mom" ("Oh mein Gott, Mama") Klar, Kinder hoffen insgeheim immer, dass sie der Storch gebracht hat. Etwas anderes will man sich gar nicht vorstellen. Und dass ihre Mama beim Anblick von Brad und Leo Hitzewallungen bekommt, ist ihr da natürlich gar nicht recht.Fragt man sich nur, was Ex-Mann Arnold davon hält. Denn gegen seine 72 Jahre sind Brad (56) und Leo (45) junge Hüpfer. Und wer will schon gern gegen ein jüngeres Modell verlieren?