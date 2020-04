Diese Strände kannst du dir ins Wohnzimmer holen

Mit virtuellen Reisen kannst du dir auch in Zeiten von geschlossenen Grenzen ein wenig Urlaubsfeeling nach Hause holen.

Sylt: Dünen und Leuchttürme

Ostsee, Promenaden, Panorama

Malediven und italienische Küste

Holland und seine Windräder

Einige der schönsten Orte der Welt können via Livestreams besucht werden, so auch Strände, damit die Sehnsucht der Meer-Hungrigen ein wenig befriedigt wird und man auch in Pandemie-Zeiten nicht ganz auf Sonne, Strand und Meer verzichten muss.Mit 31 Webcams und Live-Bildern kannst du Westerland, Wenningsted und Co. vom Wohnzimmer aus genießen. Ein herrlicher Ausblick auf die Dünenlandschaft und einen Leuchtturm erwarten dich.Die Website "Ostseelive" hat verschiedene Orte im virtuellen Reiseangebot mit Kameras mit direktem Blick auf das Meer. Ein Panormablick erwartet dich mit der Webcam am Warnemünde-Strand. Am Südstrand von Pelzerhaken siehst du die bezaubernde Strandpromenade, die Lübecker Bucht von Mecklenburg im Osten bis zur Hafeneinfahrt Neustadt.Auf "Skyline Webcams" findet man Beach-Webcams, die auf der ganzen Welt stationiert sind. So holt man sich das türkisblaue Meer und die weißen Strände der Malediven ins Wohnzimmer, bewundert die Küste von Sestri Levante oder den Panorama-Blick auf Santorin.Meeresrauschen, sprechende Menschen und lieblich zwitschernde Vögel machen die virtuelle Reise fast perfekt.Am Strand von Holland kann man Spaziergänger beobachten, das tiefblaue Meer sehen oder über eine 360 Grad Wendung Richtung Stadt und nach Windrädern Ausschau halten.