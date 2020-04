Diese Tipps helfen gegen Einsamkeit an Ostern

Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen müssen viele Ostern ohne Familie und oft auch Freunde verbringen. Damit euer Ostern nicht einsam wird, gibt es ein paar Tipps.

Die Ausgangsbeschränkungen und das Gebot des "Social Distancing" bedeuten für viele, die Osterfeiertage allein, fernab von Freunden und Familie zu verbringen. Wer da keinen Partner bei sich hat weil er oder sie Single ist, fühlt sich oft doppelt einsam.Um dem vorzubeugen haben wir einige Tipps gegen Oster-Einsamkeit gesammelt.Seit der Corona-Krise sind Videokonferenzen nicht nur in vielen Unternehmen Gang und Gäbe geworden. Auch viele Familien sehen sich schon über Google Hangouts, Skype, Whatsapp oder Zoom. Auch Feiern unter Freunden sind so im virtuellen Raum kein Problem mehr.Der virtuelle Raum bietet natürlich auch Möglichkeit für Flirts. Zwar sind Treffen oder gar Dates in Zeiten von Coronavirus keine gute Idee, aber man kann zumindest online chatten, sich schreiben und vielleicht sogar videochatten.Es kann eine schöne Gelegenheit sein, sich schreibend näher kennen zu lernen und gemeinsam das Gefühl der Isolierung zu bekämpfen. Da ist die Vorfreude aufs das erste Date nach der Corona-Krise gleich um so größer.Es muss nicht immer eine Osterfeier sein. Man kann die Feiertage auch ignorieren und einfach mit Gleichgesinnten online abhängen. Es gibt dank weltweiter Online-Netze immer jemanden etwa zum Zocken. Wer gewohnt ist, an Ostern immer Fernsehklassiker mit Freunden und Familie zu schauen, kann dies über Videokonferenz weiterhin machen. Das gilt auch für getrenntes gemeinsames Streamen.Wer keine Gesellschaft hat, mit denen er virtuell Zeit verbringen kann, weil Freunde mit ihren Familien feiern und keine Lust auf Zeit mit Fremden hat, der kann die Einsamkeit oft auch mit Vorfreude auf das Ende der Quarantäne bekämpfen.Positive Gedanken können helfen, ein Stimmungstief zu überwinden. Mach dir klar, dass der gegenwärtige Zustand nicht von Dauer ist: Nach Ostern kommen die ersten Lockerungen.Einsamkeit ist ein in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Viele trauen sich nicht, Freunden oder Familienangehörigen zu sagen, dass sie sich einsam fühlen. Das kann die Isolation verstärken und psychisch sehr belastend sein.Es gibt in Österreich mehrere Nummern, die psychologische Hilfe anbieten. Wenn es dir schlecht geht, zögere nicht, sie anzurufen!Telefonseelsorge:(rund um die Uhr)Rat auf Draht (für Kinder, Jugendliche und Bezugspersonen):(rund um die Uhr)Ö3 Kummernummer:(täglich 16 – 24 Uhr)Helpline des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen (BÖP):(Montag bis Freitag : 09 – 16 Uhr)