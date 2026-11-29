i Mann putzt Zähne mit elektrischer Zahnbürste pixabay.com Innovation aus China Diese Zahnbürste bekämpft Karies mit Strom Chinesische Forscher haben eine Zahnbürste entwickelt, die beim Putzen Strom erzeugt und über 50 Prozent der Kariesbakterien abtötet. Von Technik Heute 29.11.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Karies, Zahnbelag und Zahnfleischentzündungen - das sind Probleme, die fast jeden betreffen. Doch eine neue Erfindung aus China könnte das Zähneputzen revolutionieren. Forscher der Peking University haben eine Zahnbürste entwickelt, deren spezielle Borsten beim Putzen elektrische Ladungen erzeugen.

Das Geheimnis liegt im Material: Die Borsten bestehen aus Polyvinylidenfluorid (PVDF), einem Kunststoff mit piezoelektrischen Eigenschaften. Bei jeder Putzbewegung entstehen winzige elektrische Ladungen. Diese setzen in Verbindung mit Wasser sogenannte reaktive Sauerstoffspezies frei, die Bakterien angreifen und schädigen.

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Laut CHIP.de zeigt eine erste Studie mit 109 Teilnehmern vielversprechende Ergebnisse: Die PVDF-Borsten töteten 52,8 Prozent der Kariesbakterien ab. Die Plaque-Werte gingen innerhalb von drei Monaten um rund 40 Prozent zurück. Auch Zahnfleischentzündungen und Zahnfleischbluten verbesserten sich deutlich.

Ohne Batterie und ohne externe Stromquelle

Das Besondere an der Technologie: Sie benötigt weder eine Batterie noch eine externe Stromversorgung. Die Zahnbürste verbindet mechanische Reinigung mit einer zusätzlichen antibakteriellen Wirkung - ganz automatisch durch die Putzbewegung.

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Allerdings gibt es noch Einschränkungen. Die Forscher haben bisher nur mit herkömmlichen Nylonbürsten verglichen. Vergleiche mit elektrischen oder Schallzahnbürsten stehen noch aus. Ob und wann die Piezo-Zahnbürste im Handel erhältlich sein wird, ist derzeit noch offen.