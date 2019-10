Diese zwei Jungpiloten verhinderten Wald-Inferno

Clemens (17) und Valentin (16) überflogen den Wienerwald, entdeckten dabei ein in Flammen stehendes Waldstück und schlugen Alarm.

Richtig reagiert haben die beiden Piloten Clemens Kutschera (17) und Valentin Gruber (16) vom Fliegerclub St. Pölten-Völtendorf: Die begeisterten Flieger waren am Sonntagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein und klarem Himmel mit dem Motorsegler mit der Kennung OE-9474 über dem Wienerwald unterwegs, als sie plötzlich Rauchschwaden über den Bäumen aufsteigen sahen.Sie beschlossen, etwas tiefer zu fliegen, um sich die Lage anzusehen, sofort bemerkten sie, dass es sich nicht um ein kontrolliertes Feuer, sondern um einen waschechten Waldbrand handelte.Die Teenager schlugen über Funk bei der Austro Control Alarm, umgehend machten sich zahlreiche Feuerwehren mit rund 130 Mitgliedern in den Wald auf, um das betroffene Areal zu suchen. 1,5 Hektar Fläche standen beim Eintreffen der Florianis in dem schwer zugänglichen Gelände in Flammen . Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, ein Pendelverkehr wurde eingerichtet, um die Wasserversorgung zu garantieren."Wir sind natürlich sehr stolz, dass unsere Burschen so schnell reagiert haben und den Brand sofort gemeldet haben", freut man sich beim Fliegerclub über den vifen Nachwuchs.Der 16-jährige Valentin konnte seine Prüfung zum Piloten übrigens einen Tag vor dem Vorfall, am Samstag, mit Bravour meistern – Glück ab, gut Land,gratuliert!Die Ausbildung für die GPL, also die "Glider Pilot License" oder auch Segelflugzeug-Pilotenlizenz, kann bereits mit 15 Jahren begonnen werden, der Schein wird frühestens ausgestellt, wenn der Pilot 16 Jahre alt ist.