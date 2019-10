AUA-Pilot entdeckt bei Flug Waldbrand, schlägt Alarm

Dass er Augen hat, wie ein Adler, bewies jetzt ein Pilot der Austrian Airlines auf ungewöhnliche Art und Weise: Bei einem Flug über den Wienerwald entdeckte er Flammen.

Weil er gerade über den Wienerwald flog und zwischen den Bäumen plötzlich Flammen entdeckte, schlug ein Pilot der Austrian Airlines per Funk Alarm. Mehrere Feuerwehren aus zwei Bezirken wurden sofort in Kenntnis gesetzt und begaben sich auf die Suche.Bei Sulz (Gemeinde Wienerwald, Bezirk Mödling) wurde das Feuer, das bereits auf einer Fläche von 1,5 Hektar wütete, in schwer zugänglichem Gelände gefunden."130 Mitglieder von sieben Feuerwehren aus den Bezirken Mödling und St. Pölten – Sulz im Wienerwald, Dornbach, Breitenfurt, Laab im Walde, Wolfsgraben, Purkersdorf und Tullnerbach – bekämpften den Brand mit sechs Rohren. Mit Wärmebildkameras wurden verbliebene Glutnester aufgespürt und abgelöscht", berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Mödling.Um die Wasserversorgung sicherzustellen, wurde ein Pendelverkehr eingerichtet.