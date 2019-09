Diesen Song von sich kann Helene nicht mehr hören

Schlager-Queen Helene Fischer hat in ihrer Karriere bereits einige Hits gelandet. Doch nun verriet die 35-Jährige, dass sie von einem Song ganz besonders die Ohren voll hat.

"Atemlos durch die Nacht", "Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n", "Fehlerfrei", "Marathon", "Herzbeben", "Unser Tag" oder "Nur mit dir" - die Hit-Liste von Helene Fischer nimmt kein Ende und ließe sich noch fortsetzen.Die 35-Jährige zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands, über 16 Millionen Tonträger hat sie bereits verkauft. Seit Jahren füllt sie die größten Hallen im deutschen Sprachraum.Ihre bekanntesten Lieder singt die Schlager-Queen schon seit einer gefühlten Ewigkeit auf der Bühne. Da kann es durchaus schon einmal passieren, dass man von einem seiner Songs genug hat, oder etwa nicht?Im "Wetten, das war's..?"-Interview mit Frank Elstner hat Helene Fischer nun tatsächlich verraten, dass sie einen ihrer größten Hits nicht mehr hören kann.So gestand die 35-Jährige, dass sie den Song "Und morgen früh küss ich dich wach" im Privatleben wohl eher nicht mehr spielen würde.Der Song ist bereits 13 Jahre alt und erschien auf ihrem Debütalbum "Von hier bis unendlich". Ein Schlager-Hit mit Ohrwurmcharakter.Aber warum hat Helene Fischer ausgerechnet von diesem Song die Ohren voll? Die Sängerin macht auch daraus kein Geheimnis und erklärt den Grund, wie du im Video oben siehst.Übrigens: Wer auf ein Konzert von der deutschen Schlager-Queen will, muss nicht nur schnell sein, sondern dafür auch tief in die Tasche greifen