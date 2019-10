Diesen U-Bahn-Spruch finden viele unterirdisch

Ein Sujet der Öffi-Betriebe stößt auf Facebook auf wenig Gegenliebe!

Dieser Spruch ist eindeutig zweideutig: Vor kurzem posteteten die Wiener Linien unter dem Motto "Dinge, die man in der Bim und im Bett sagen kann …" auf Facebook und Twitter den Spruch: "Kannst du die Nudel bitte wegpacken?"Gemeint war eigentlich das Essverbot in den U-Bahnen, doch einige User bekamen den Slogan in den falschen Hals und äußerten Kritik: "Ich find's total grenzwertig" oder "absolut unpassend" lauteten die Kommentare. Andere nahmen es wiederum mit Humor und posteten eigene Spruch-Ideen wie "Ich hab' die Tüte verloren!" oder "Uff, hier riecht's aber nach Fisch!"Wiener-Linien-Pressesprecher Christoph Heshmatpour versteht die Aufregung nicht: "Natürlich ist der Spruch doppeldeutig und gefällt nicht jedem. Wir wollten einfach nur das Thema Essverbot mit einem Augenzwinkern wieder in Erinnerung rufen."