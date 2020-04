Dieser Nutella-Trick ist ein Fake!

Ein Lifehack zum leichten Genuss von Nutella geht gerade im Netz viral. Doch was ist dran an dem Nutella-Trick?

Seit einigen Tagen kursiert im Internet auf der Seite diverser Medien und sozialer Medien ein Nutella-Hack, der den Genuss der beliebten Haselnusscreme vereinfachen soll. Ausgelöst wurde der Hype um den Hack ausgehend von einem TikTok-Video.So soll sich im Deckel ein Mini-Messer verstecken, mit dem man die schwer zu entfernde Alufolienbeschichtung im Innern leicht abnehmen kann - ohne sich dabei ganz schmutzig zu machen. Dieser Hack ist jedoch - zumindest bei uns in Österreich - nicht vorhanden. Es befindet kein Messer im Inneren des Deckels. Das ergab ein soeben durchgeführter Redaktionstest.Ob es sich um ein manipuliertes Fake-Video handelt, ist nun nicht ganz gewiss, ohne Vergleichsmöglichkeiten zu anderen Ländern. Immerhin könnte es sich hierbei um ein österreichisch-europäisches Produktionsphänomen handeln.Jedoch posteten andere Twitter-User aus dem spanisch- und italienischsprachigem Raum, die den Trick ausprobiert haben, enttäuscht Fotos von Gläsern ohne Messer.Sollte es in einigen der 160 Länder, in denen es erhältlich ist, der Wahrheit entsprechen, dann könnte es auch damit zu tun haben, dass der Geschmack der Haselnusscreme sich durch die Alufolie ändert und das Unternehmen dem somit entgegenwirken wollte.