Dieser ÖVP-Politiker ist jetzt schon ganz grün

Erste Grüße von DJ und VP-Bürgermeister Fabian Grüneis von seiner China-Tour. Mit grünem Haupthaar postete der 23-Jährige auf Facebook ein Selfie von sich.

Als Hobby-DJ kennt man den Jung-Bürgermeister aus Waizenkirchen (Bez. Grieskirchen) schon lange. Als DJ Greenice mischte der ÖVP-Politiker nicht nur die Clubs und Festln in und rund um Oberösterreich auf, auch in den iTunes Charts ging Grüneis wie eine Rakete ab.

Während in Wien gerade die heiße Verhandlungsphase in der Regierungsbildung zwischen der ÖVP und den Grünen läuft, ist dieser VP-Bürgermeister jetzt schon ganz grün. Zumindest was die Haarpracht betrifft – gemeinsam mit dem Eis sein Markenzeichen als DJ. Beides abgeleitet vom Nachnamen "Grüneis".Derzeit ist Fabian Grüneis als DJ in China unterwegs.Mittwochvormittag postete der 23-Jährige ein Foto von sich auf Facebook. Im Hintergrund die Skyline von Shanghai.Dazu der Kommentar:"Stopp 1/4 der China Tour brachte uns nach Shanghai - mega City"Der Grund für die Reise nach China: Donnerstag hat Grüneis aka DJ Greenice seinen ersten Auftritt in einem Top-Club in Peking . Weitere in Diskotheken in Hangzhou und Kunming am Freitag und Samstag folgen. Für Grüneis rein schon von den kulturellen Unterschieden her eine ganz neue Erfahrung und Riesenchance.Übrigens: Die Chinesen dürften auf Grünschöpfe fliegen. Vor gut einer Woche hat der US-amerikanischer DJ Slushii den Asiaten eingeheizt.