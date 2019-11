DJ Bürgermeister legt jetzt auch in China auf

DJ Greenice legt jetzt auch den Asiaten eine auf. Natürlich geht's "nur" ums Musik machen. Diese Woche steht er gleich drei Mal in China hinter den Turntables.

Im Hauptberuf Bürgermeister – noch dazu der jüngste Oberösterreichs. Im Nebenjob DJ. Erst Anfang August landete der 23-jährige Fabian Grüneis (ÖVP) aka DJ Greenice mit seiner Single "Payoff" in den iTunes Dance Charts und feierte einen Riesenerfolg. Sein Song wurde sogar häufiger abgespielt als jene von DJ-Größen wie David Guetta. Wir berichteten. Jetzt greift der 23-jährige Waizenkirchner (Bez. Grieskirchen) weiter nach den Sternen. Von Donnerstag bis Samstag hat Grüneis als DJ Auftritte in Top-Clubs in China. So in der Hauptstadt Peking (21,54 Millionen Einwohner), Hangzhou (9 Millionen Einwohner) und Kunming (87 Millionen Einwohner)."Travelling the world and making music", schreibt Grüneis auf seiner Facebookseite.Bereits am Sonntag war der Waizenkirchner mit dem Flieger Richtung Peking abgehoben.Aber auch nach seinen Auftritten in China gibt es keine Verschnaufpause für DJ Greenice. Schon eine Woche später geht's gleich mit zwei Auftritten – einmal in Passau (Go Danceclub), einmal im Lusthaus in Haag am Hausruck (Bez. Grieskirchen) – weiter.Und "nebenbei" schupft er auch noch sein Gemeinde…