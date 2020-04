Dieser Riesen-Asteroid saust bald an uns vorbei

Am Mittwoch wird der Asteroid 1998 OR2 unseren Planeten passieren. Er hat einen Durchmesser von etwa zwei Kilometern.

Ein riesiger Asteroid kommt unserer Erde in dieser Woche in astronomischen Maßstäben sehr nah. Am Mittwoch saust Asteroid 1998 OR2 in einer Entfernung von "nur" 6.290.589 Kilometer – etwa die 16-fache Entfernung zum Mond – an der Erde vorbei. Aber keine Sorge: Einschlagsgefahr besteht keine.Die ESA hat nun vor einigen Tagen auf ihrem Twitter-Profil eine Animation veröffentlicht, die zeigt, wie sich das Objekt in Richtung Erde bewegt. Aufgenommen wurden die Bilder vom Arecibo Observatory in Puerto Rico. Sie bestätigen den enormen Durchmesser von durchschnittlich zwei Kilometern. Laut den Forschern rotiert das Objekt alle 4,1 Stunden.Der italienische Astronom Gianluca Masi wird außerdem am Dienstag, den 28. April, im Rahmen des Virtual Telescope Project einen Livestream hosten , in dem er auch Live-Bilder des Himmelskörpers zeigen möchte.