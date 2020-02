Dieser Virus filmt dich, wenn du Pornos schaust

Sicherheitsexperten warnen vor einer Schadsoftware, die großes Unheil anrichten kann. Wirklich davor schützen kann man sich fast gar nicht.

Virus schaltet Kamera ein und filmt mit

Auf keinen Fall bezahlen

In den vergangenen Monaten flatterten immer wieder dubiose Mails in tausend Posteingänge. Der Inhalt: Angeblich sei man mit der Webcam gefilmt worden, während man auf einer pornographischen Seite unterwegs war. Um das Video zu löschen, sollte man einen bestimmten Betrag in Form von Bitcoins überweisen. Um die Drohung zu unterstreichen, hängte man noch Passwörter der Nutzer in die Mail.Keine Sorge: Alles Schwindel. Die Betrugsmasche sorgte zwar kurzzeitig bei einigen Personen für ein mulmiges Gefühl, doch ein Fall, bei dem tatsächlich ein Video veröffentlicht wurde, ist nicht bekannt.Doch nun warnen Sicherheitsexperten, dass es solche Videos tatsächlich geben könnte. Denn offenbar existiert jetzt tatsächlich eine Schadsoftware, die genau das macht, womit vor Monaten gedroht wurde. Der Virus namens "PsiXBot" nutzt Sicherheitslücken im Windows-Betriebssystem aus und kann die Kamera des PCs oder Laptops aktivieren.Die Software wird über manipulierte Mails verschickt. Ist sie erst einmal auf dem Rechner, kann sie fast nicht entdeckt werden. Von da an arbeitet sie mit einem sogenannten "PornModul". Der Virus springt auf bestimmte Schlagwörter an, die vor allem auf pornographischen Seiten zu finden sind. Entdeckt er ein solches Wort, schaltet sich die Kamera und das Mikro ein und beginnt zu filmen. Ohne dass es der Nutzer mitbekommt. Im Anschluss wird der Clip direkt an die Kriminellen geschickt. Das offensichtliche Ziel: Die Personen mit dem Clip zu erpressen.Experten erklären, dass es die erste Schadsoftware ist, welche die Kamera automatisch starten kann, wenn eine Internetseite erkannt wurde. Zudem ist sie besonders heimtückisch, weil sie sich womöglich bereits seit Jahren unentdeckt auf dem Rechner befinden kann. Denn erst seit kurzem wurde sie mit dem "PornModul" upgedated.Die einzige wirkungsvolle Möglichkeit sich zu schützen: Kamera abkleben. Denn es handelt sich hierbei um einen semiprofessionellen Virus, der von Laien fast nicht gefunden werden kann.Bekommt man erneut eine Erpresser-Mail, dann raten Sicherheitsexperten zur Anzeige. Eine Zahlung sollte man unter keinen Umständen vornehmen, da unter anderem auch nicht sicher ist, ob danach die Erpressung aufhört.