Dieses Duo rettete Hengst Tobi von der Autobahn

Der 19-jährige Hengst "Tobi" vergaloppierte sich bei Eggendorf mitten auf die Westautobahn. Zwei Energie AG-Mitarbeiter retteten den Vierbeiner.

Als "Geisterfahrer" Richtung Salzburg

Während des Spaziergangs in Eggendorf (Bez. Linz-Land) riss sich Hengst "Tobi" Dienstagvormittag los, vergaloppierte sich anschließend auf die A1 Westautobahn (wir berichteten ).Doch zum Glück kamen dem abenteuerlustigen Gaul als Erster Michael Mauler (26) und sein Arbeitskollege Andreas Hann (45) entgegen. Die beiden Mitarbeiter der Energie AG reagierten blitzschnell und konnten den ausgebüxten Hengst beruhigen."Das Pferd ist direkt auf uns zugelaufen. Wir haben das Auto etwas quer gestellt und so das Tier aufgehalten. Zum Glück ist hinter uns kein Auto gefahren", erinnert sich Mauler im Gespräch mitArbeitskollege Hann ging danach mit dem Pferd rund 400 Meter zur nächsten Bucht. Der 26-Jährige fuhr mit der eingeschalteter Warnblinkanlage nebenher. "In der Bucht haben wir dann die Polizei angerufen und das Pferd beruhigt", so Mauler.Beim Eintreffen der Einsatzkräfte erschrak der Hengst aber und lief als "Geisterfahrer" Richtung Salzburg davon. Nach rund 200 Metern gelang es Mauler und einem Asfinag-Mitarbeiter den Ausreißer unverletzt wieder einzufangen.Als Besitzerin Nina Bediako (29) am Einsatzort eintraf, konnte sie ihren Tobi überglücklich in Empfang nehmen. Die Retter Michael und Andreas waren zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr anwesend.Dank eines Suchaufrufs von "Life Radio" konnten die beiden Pferde-Retter ausfindig gemacht werden. Nina bedankte sich herzlichst bei Michael und Andreas, versprach ihnen als Belohnung eine Kiste Bier. "Sie kommt am Freitag zu uns nach Steyr. Dann findet die Übergabe statt", grinst Mauler.Dann können sie gemeinsam anstoßen!