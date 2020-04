Dieses Emoji ist durch die Krise jetzt immens beliebt

Das Schutzmasken-Emoji erlebt Hochkonjunktur. In vom Virus stark betroffenen Ländern ist lachendes Gesicht aber immer noch auf Platz eins.

😷

Obwohl das Coronavirus besonders Länder wie Italien, Spanien und die USA fest im Griff hat und es wenig Grund zur Freude gibt, verwenden deren Einwohner auf Twitter immer noch am häufigsten lachende Emojis. Das zeigt eine Studie der internationalen Online-Enzyklopädie Emojipedia . Demnach liegt das Emoji mit einer medizinischen Schutzmaske aber immerhin auf dem dritten Platz."Es überrascht nicht, dass Menschen oft Emojis zum Thema Coronavirus benutzen, weil jeder gerade darüber spricht. Emojis sind für Social Media wichtig, weil sie kurz und bündig eine Emotion zum Ausdruck bringen", erläutert Social-Media-Experte Tim Weisheit gegenüber "pressetext".Emojipedia hat im Rahmen der Erhebung mehr als 200.000 Tweets zum Thema Coronavirus aus Italien, China, Frankreich, Spanien und den USA untersucht und analysiert, welche Emojis am häufigsten verwendet wurden.Das lachende Emoji mit Freudentränen liegt auf dem ersten Platz, das schief gelegene lachende Emoji mit der Bedeutung "rofl" (Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen) an zweiter Stelle. Laut Emojipedia waren beide Symbole bei den Twitter-Nutzern schon vor der Corona-Krise besonders beliebt.Direkt dahinter im Ranking findet sich aktuell gleich das wohl für die Corona-Krise bedeutsamste Emoji, das Symbol mit der Schutzmaske. Auf Platz vier folgt überraschend kein Gesicht, sondern die Abbildung einer Mikrobe. Auffällig ist, dass in den von dem Virus besonders stark betroffenen Ländern patriotisch die Landesflagge als Emoji besonders häufig gepostet wird. Besonders die italienische Flagge war in vielen Tweets zu sehen. Am seltensten verwendeten die Spanier ihre Landesflagge.