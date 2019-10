Trio gab sich als Polizei aus, zockte Senioren ab

Mit Hilfe von Phantombildern versucht die Polizei jene drei Betrüger zu finden, die in Baden und Traiskirchen als falsche Polizisten Pensionisten ausnahmen.

Bislang unbekannte Täter führten vom 30. September bis zum 15. Oktober 2019 mehrere Betrugshandlungen in Traiskirchen und Baden durch. Sie gaben sich als Polizisten aus und versuchten die Opfer zur Herausgabe von Bargeld zu bewegen – teilweise mit Erfolg.Sie erzählten den Opfern, dass sie auf einer Liste mit Einbruchsobjekten stehen würden bzw. als Ziele für bevorstehende Diebstähle ausgewählt wurden. In weiterer Folge sollten die Opfer den falschen Polizisten, die auch gefälschte Dienstausweise vorgewiesen haben sollen, Bargeld aushändigen, um dieses so unter Polizeischutz zu stellen.Insgesamt wurden neun Fälle in Baden und Traiskirchen zur Anzeige gebracht, wobei es bei sechs Fällen beim Versuch blieb. Bei drei weiteren Opfern konnten die unbekannten Täter einen niedrigen fünfstelligen, einen niedrigen vierstelligen, sowie einen mittleren vierstelligen Eurobetrag erbeuten – "Heute" berichtete mehrmals Aufgrund der Täterbeschreibungen wurden Phantombilder der beiden Männer und der Frau angefertigt, die bei den Taten beteiligt gewesen sein dürften. Zeugen und weitere Opfer werden gebeten, sich bezüglich sachdienlicher Hinweise mit der Polizeiinspektion Traiskirchen unter der Telefonnummer 059133-3313 in Verbindung zu setzen.