Falsche Polizisten cashten bei Frau in Traiskirchen ab

Nächstes Opfer der falschen Polizisten im Bezirk Baden: Die Täter knöpften einer älteren Dame ihr Erspartes ab!

Am Dienstag, 15. Oktober, schlugen erneut falsche Polizisten im Bezirk Baden zu: Bei vier Opfern in Baden blieb es beim Betrugsversuch, in Traiskirchen konnten sie einer älteren Dame aber ein kleines Vermögen (mittlerer fünfstelliger Eurobetrag) herauslocken.Die dreiste Masche ähnlich des Neffentricks: Bei Anrufen geben sich die Unbekannten gegenüber den Opfern als Beamte aus. Einbrecher würden sich herumtreiben, auch Falschgeld sei im Umlauf. Das Geld müsse zur Überprüfung von den vermeintlichen Polizisten (falscher Dienstausweis dabei) übernommen werden.Bereits am 1. Oktober war eine 81-Jährige auf die Schwindler reingefallen und übergab 1.100 € ( „Heute" berichtete ).Die echte Polizei warnt vor den Betrügern. Es dürfte es sich um ein Trio (zwei Männer, eine Frau) handeln. Phantombilder der Verdächtigen sollen noch in dieser Woche erstellt werden.Eine Frau, sie soll rund 40 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und schlank sein. Sie sprach mit leichtem ausländischem Akzent. Die Verdächtige soll bei den Geldabholungen eine Rolle gespielt haben genauso wie ein Mann, wo es keine genauen Altersangaben gibt. Dieser soll rund 1,75 Meter groß sein, ebenfalls mit schlanker Statur, dunklem Kurzhaarschnitt und Oberlippenbart. Er sprach einwandfrei Deutsch in gepflegtem Auftreten. Beim Anrufer, der sich mit einem falschem Namen ausgab, soll es sich um einen Mann handeln, der gut Deutsch mit Dialekt spricht. Er vermittelte die Falschangaben.Hinweise nach den Verdächtigen werden an die Polizeiinspektion Traiskirchen unter der Telefonnummer 059133-3313 erbeten.