Dieter Bohlen sagt Tournee für 2020 ab

Der Pop-Titan sagt seine Tourtermine für das kommende Jahr ab. Der Grund: Er mache sich Sorgen um seine Gesundheit.

Wien-Show findet statt

Acht Konzerte wird Dieter Bohlen für das Jahr 2020 streichen. Der Stress sei ihm einfach zu viel. Wenn er weitermache, würde er irgendwann die Rechnung vorgelegt bekommen und zwar in gesundheitlicher Hinsicht.Schon seine Familie war auf die Tour nicht gut zu sprechen. Denn in der Form war sie nicht geplant. Dadurch, dass die Tickets so schnell verkauft wurden, setzte Bohlen noch acht weitere Shows an.Zu der Tournee kamen die Arbeiten an seinem Album hinzu. Außerdem ist er der Star-Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" und beim "Supertalent". Dabei kam nicht nur die Gesundheit sondern auch die Familie zu kurz.Fans aus Österreich können aber aufatmen. Betroffen von der Absage sind jedoch nur Stopps in Deutschland. Die Show am 6.12. in der Wiener Stadthalle wird noch stattfinden, obwohl es sich dabei um eine der Zusatzshows handelt.Ihm sei es nicht leicht gefallen, die Konzerte abzusagen. Jedoch müsse er ein Jahr Pause machen, um Dinge zu tun, die ihm am Herzen liegen. 2021 möchte er aber erneut auf große Tour gehen und die abgesagten Termine wohl nachholen.