Lindsays Skandal-Mama startet eigenen Podcast

Wie ihre Tochter möchte Dina Lohan zurück ins Rampenlicht. Dabei soll ihr ein neuer Podcast helfen, in dem sie hinter die Hollywood-Fassade blickt.

Podcast-Abrechnung mit Klatschpresse

Erst kürzlich hat die Sängerin Lindsay Lohan (33) zum wiederholten Mal angekündigt, in absehbarer Zeit ihr Comeback in Hollywood zu feiern. In der Vergangenheit fiel der ehemalige Teenie-Superstar ("Mean Girls") eher durch persönliche Abstürze als durch künstlerische Leistungen auf.Während sich Lindsay mit neuen Musikprojekten die ersehnte Rückkehr ins Rampenlicht erhofft, will auch ihre Mutter Dina Lohan (57) neu durchstarten.Im Zuge dessen kündigt Dina Lohan jetzt ihren neuen Podcast an . Die inhaltliche Palette, die sie in ihrer Sendung "Listen To Me, OG Mama D" behandeln will, ist dabei breit gefächert. Neben Stories aus dem Showbusiness will sie nämlich die Aufmerksamkeit des Publikums auch auf häusliche Gewalt und geistige Gesundheit lenken. Außerdem verspricht sie einen kritischen Blick hinter die Hollywood-Fassade zu werfen, "Dinge aus der Klatschpresse richtig zu stellen" und über ihre Ehe mit ihrem "Facebook Boyfriend" Jesse DiGregorio Nadler zu plaudern. Der Podcast soll über die Streaming-Portale Spotify und iTunes abrufbar sein.Es bleibt abzuwarten, ob Dina auch über die Skandale ihrer Tochter Lindsay auspackt, oder ob sie auch vor ihrer eigenen Haustür kehrt. Ähnlich wie Lindsay kam auch Dina ihrerseits schon öfters mit dem Gesetz in Konflikt . Anfang des Jahres verursachte sie mit einem Wagen ohne Zulassung nicht nur einen Autounfall, sondern beging daraufhin auch noch Fahrerflucht. Im Zuge dessen musste sich Dina vor Gericht auch wegen Trunkenheit am Steuer verantworten.