6 Sätze, die Männer im Bett sagen

Männer können beim Sex recht wortreich sein. Doch ein paar Phrasen tauchen recht häufig auf. Hier sind sie in Übersetzung.

Auch Männer sagen nicht immer das, was sie denken. Oder drücken es aus, indem sie es umschreiben. Auch beim Sex kann das passieren. Wir haben für euch sechs häufige Phrasen zusammenzutragen, um sie zu übersetzen.Möglicherweise kann das überrumpelnd sein, wenn man sich noch nicht lange datet. Das muss nicht gleich ein Liebesgeständnis sein, kann es jedoch durchaus, es könnte aber einfach auf die Situation, den guten Sex und die gute Verbindung bezogen sein.Das heißt nicht nur, dass er dich attraktiv findet, sondern auch vor allem dass das, was du und dein Körper mit ihm machen, ihm gefällt.Wenn es nicht nur eine Bestätigung der Selbstsicherheit sein soll, dann kann der Partner auch verunsichert sein, wenn er zu wenig Feedback erhält und gerne wissen wollen, wie er sich verhalten soll.Ein Mann, der das vielseitige Vokabular des Porno-Jargons beherrscht. Hoffenlich nicht nur.Das ist eine höfliche Bitte dafür, dass ihm gerade nicht gefällt, was ihr macht.= "Nimm meinen Penis in den Mund."