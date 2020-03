Disney+: 5 Mio. Downloads in Europa am ersten Tag

Der neue Streamingdienst von Disney ist gestartet! Über 500 Filme und 7.000 Serien-Episoden werden angeboten.

Netflix, Amazon Prime, Sky und AppleTV+ haben Konkurrenz: Disney+ ist am 24. März in Großbritannien, Irland, Italien, Spanien, Schweiz, Deutschland und Österreich gestartet.Am ersten Tag wurde die App Disney+ gleich fünf Millionen Mal heruntergeladen, wie "Variety" berichtet. Wie viele User die Plattform nutzen, ist nicht bekannt. Es dürften jedoch weit mehr sein: Nutzer können an insgesamt vier Endgeräten gleichzeitig streamen und bis zu sieben Profile erstellen. Ungewiss ist aber auch, wie viele Leute die Plattform tatsächlich länger als die 7 Probetage nutzen wollen.Insgesamt stehen den Nutzern über 500 Filme sowie rund 7.000 Serien-Folgen zur Verfügung, darunter mehrere Marvel und "Star Wars"-Filme, alle "Simpsons"-Folgen und zig Disney-Filme. Auch Serien findet man hier, unter anderem "The Mandolorian" mit Baby Yoda und "High School Music". Kosten: 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr.