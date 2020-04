DNS-Spur überführt Wien-Einbrecher nach Jahren

Im Oktober 2017 ereignete sich in Wien-Favoriten ein Wohnungseinbruch, bei dem das 79-jährige Opfer gefesselt wurde. Nun konnten zwei Verdächtige ausgeforscht werden.

Eine Home-Invasion aus dem Jahr 2017 konnte nun teilweise geklärt werden. Im Oktober 2017 drangen drei Männer durch eine offenstehende Balkontüre in die Wohnung eines 79-jährigen Mannes in der Puchsbaumgasse in Wien-Favoriten ein. Das Opfer wurde gefesselt, ehe die Täter die Wohnung durchwühlten und einige Gegenstände an sich nahmen.Das Opfer konnte sich damals selbst aus seiner Notlage befreien, gegenüber der Polizei aber keinerlei Angaben zu den Tätern machen. Im Zuge der forensischen Auswertung biologischer Tatortspuren konnte ein DNS-Profil einem 31-jährigen Tatverdächtigen zugeordnet werden. Der Mann wurde am 07.03.2020 aufgrund einer EU-Festnahmeanordnung an der ungarisch/serbischen Grenze bei einer Kontrolle festgenommen. Er gestand gegenüber dem LKA Wien seine Tatbeteiligung und gab die Namen seiner Komplizen preis.Einer dieser Komplizen, ein 30-Jähriger, wurde am Donnerstag (02.04.2020) im Zuge einer Streife wegen Bankanschlussdelikte festgenommen. Auch diese Person zeigte sich in der Vernehmung geständig. Der dritte Komplize wird derzeit noch als "unbekannt" geführt, da seine Identität noch nicht feststeht. Die beiden Festgenommenen befinden sich in Untersuchungshaft.