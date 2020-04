Vizebürgermeister: "Nach Ostern sofort Unterricht"

Viele Verkäuferinnen und Verkäufer kehren am Dienstag nach Ostern in den Job zurück. Bis Mai wird das Land sukzessive wieder hochgefahren – bis auf die Schulen. Wiens Vizebürgermeister Dominik Nepp (FP) fordert: "Unterrichtet unsere Kinder wieder."

Die-Story über Eltern, die derzeit zwischen Homeschooling, Haushalt und ihrem eigenen Job hin- und hergerissen sind, bewegte unsere Userinnen und User am Donnerstag. "Es ist extrem", vertraute eine Mutter "Heute" an. In vielen Familien spitzt sich die Lage ab kommenden Dienstag nochmals zu. Da viele kleinere Geschäfte wieder aufsperren dürfen, kehren auch die Angestellten naturgemäß zurück ins Jobleben. Ihre Kinder werden im Notfall zwar in Schulen betreut, doch gelernt muss dennoch zuhause werden. Auch, wie die immer größer werdende Anzahl an zu betreuenden Schülern und das Distance Learning von Lehrern gleichzeitig bewältigt werden soll, vermochte die Politik bisher – offenbar mangels volkswirtschaftlicher Relevanz – nicht zu beantworten.Nun reagierte auch Wiens Vizebürgermeister Dominik Nepp (FP) auf die-Story. Nepp fordert: "Wenn nach Ostern bis Anfang Mai für viele Österreicher sukzessive der Arbeitsalltag einkehrt, muss auch gleichzeitig der Unterricht an den Schulen sofort wieder starten. Es ist doch vollkommen klar, dass Kinder in die Schule kommen, weil ihre Eltern arbeiten müssen. Daher soll auch der Lernunterricht wieder aufgenommen werden!"erreichte den nicht-amtsführenden Vize-Stadtchef am Donnerstag telefonisch. Nepp zeigt sich besorgt: "Ich möchte daran erinnern, dass in Familien meist Vater und Mutter berufstätig sind. Alleinerziehende Mütter jedoch können neben der Ausübung ihres Berufs unmöglich die Zeit für ausreichendes Homeschooling finden. Ich appelliere eindringlich an die Bundesregierung sich in die Lage eines Arbeiters und einer Verkäuferin zu begeben und rasch für normalen Schulbetrieb zu sorgen."