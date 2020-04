"Homeschooling ist extrem" – so hart trifft es Eltern

Eltern müssen im Moment viele Aufgaben unter einen Hut bringen. Vier Mütter erzählen "Heute", wie schwierig es sein kann, Homeschooling, Homeoffice und Co. miteinander zu vereinbaren.

Ema K. (37) ist berufstätige Mama von Tochter Emina (8). Für die Wienerin ist die schulfreie Zeit "eine extreme Herausforderung, alles unterzubringen und die Nerven nicht zu verlieren". Sie hatte als Kind im Jugoslawien-Krieg "monatelang keine Schule". Statt am Handy zu spielen, soll "meine Tochter lernen, im Haushalt mitzuhelfen. Sie kann schon leckere und gesunde Gerichte kochen, wir entdecken die Natur und machen täglich Indoor-Sport."Yael L. (33) ist Mama von drei Kindern, Zohar, Nevo und Gali, verheiratet und führt das koschere Catering "Shabbeskitchen" in Wien. "Mein Mann und ich arbeiten beide von zu Hause. Daneben ist es unmöglich, meine Kinder zu beschulen." Für Yael L. bleibt wegen Corona nicht nur das Lernen auf der Strecke, auch die Familienzeit. "Die Krise erfordert von Selbstständigen mehr Engagement, als ohnehin in der Selbstständigkeit erforderlich ist."Stefanie K. (40) arbeitet mit einem Stundenplan, um Struktur in die Woche zu bringen. "Das klappt gut", so die Wiener Interior-Designerin. Sie hilft Sohn Noah (8) mit den Aufgaben und beschäftigt sich mit Tochter Paula (5). "Wenn alles ruhig ist, versuche ich mich im Homeoffice. Oft komme ich erst nachmittags zum Arbeiten oder wenn die beiden im Bett sind." Besonders hart: "Mein Sohn vermisst seine Freunde schon sehr."Julia aus Tirol (42) hat vier Kinder. Jonathan (4) geht in den Kindergarten, Philomena (8) in die Volksschule, Florentina (14) in die erste Oberstufe und Benjamin (18) macht eine Lehre. Sie und ihr Mann Matthias sind beide im Homeoffice. "Es ist schwierig, weil wir Eltern ja keine Lehrer sind. Die Kinder bekommen jeden Tag Hausaufgaben. Philomena ist schon selbst zur Lehrerin geworden und gibt Jonathan zu Hause Homeschooling."