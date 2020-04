"Großartig!": Trump feiert Helene Fischer auf Twitter

Für die Corona-Krise hat Trump nicht viel Zeit übrig, für Helene Fischer schon. Der Twitter-König der USA liebt den Schlagerstar neuerdings.

Niemand wird überraschter sein als Schlagerstar Helene Fischer selbst: Sie hat einen neuen Fan. Donald Trump twitterte am Montag einen Song von ihr. Sein Kommentar dazu: "Großartig!" ("Great!")Der Clip, der den US-Präsidenten so begeistert, ist ein Ausschnitt aus dem Song "You Raise Me Up" von Secret Garden. Helene sang ein Cover mit der kleinen Celine Tam aus Hongkong in ihrer "Helene-Fischer-Show". Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2017!Wie der Präsident jetzt plötzlich draufkommt, dass Helene Fischer existiert? Ex-Pussycat-Doll Kaya Jones hat ihn auf Twitter in Umlauf gebracht.Helene selbst ist zur Zeit gezwungen, ihre Karrierepause zu verlängern. Ihr großes Comeback-Konzert musste wegen Corona abgesagt werden. Auf Twitter hört man von Helene sowieso selten. Doch dass auf Facebook seit 13. März. Lange wird es nicht dauern, bis Helene von jemandem erfährt, wer ihr neuester Fan ist. Ob sie sich darüber wohl freut?