Donald Trump wütet gegen WHO: "Hat Mist gebaut"

Im Zuge der Corona-Pandemie äußerte sich US-Präsident Donald Trump über die Weltgesundheitsorganisation. Nette Worte kamen von Trump erwartungsgemäß nicht.

Sorge in New York

US-Präsident Donald Trump hat der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Pandemie Versagen vorgeworfen. Sie habe "wirklich Mist gebaut" (engl. "really blew it"), schreibt Trump auf Twitter.Zum Glück habe er früh die Empfehlung der Organisation verworfen, die Grenzen zu China offen zu lassen.Zur Erinnerung: Bis vor rund zehn Tagen führte der US-Präsident "business as usual", versammelte sich mit seinem Team und schüttelte Experten fleißig die Hände, redete den Mangel an Corona-Tests in seinem Land klein.Eine landesweite Ausgangssperre oder verpflichtende Ausgangsbeschränkungen für alle Bundesstaaten der USA zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie gibt es nach wie vor aber nicht. Von Ort zu Ort gibt es natürlich Unterschiede: So hat es etwa die Stadt New York viel schlimmer erwischt als andere Städte. Die Zahl der Todesfälle im ganzen Bundesstaat New York stieg am Dienstag stärker. Gouverneur Andrew Cuomo gab einen Anstieg um 731 auf 5.489 Tote bekannt, der größte Anstieg binnen eines Tages. Cuomo wies darauf hin, dass die Epidemie in der Stadt seit "nur 37 Tagen" grassierte. Die Influenza-Pandemie von 1918 habe sechs Monate in New York gewütet.