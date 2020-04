21.04.2020 11:34 Donauinselfest soll wie geplant stattfinden

Trotz der Absage des Oktoberfestes in München soll das Donauinselfest in Wien wie geplant im September stattfinden. Das bekräftigte am Dienstag ein Sprecher der Wiener SPÖ, die Situation werde aber laufend evaluiert.