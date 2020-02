Dortmund-Star Haaland verrät, warum er so gut ist

Erling Braut Haaland hat die Schlagzeilen gepachtet! Der Superstürmer schoss Dortmund in der Champions League per Doppelpack zu einem 2:1-Sieg gegen Paris Saint-Germain. Danach fehlten ihm beinahe die Worte.

"Haaland ist eine Naturgewalt"

Wer ersetzt Bundesliga-Star Haaland?

Sieben Spiele in der Champions League, zehn Tore – Erling Braut Haaland schreibt weiter Fußball-Geschichte. Der 19-Jährige Stürmer, der im Winter von Salzburg nach Dortmund wechselte, traf im Achtelfinal-Hinspiel gegen das Starensemble von Paris doppelt . Erst staubte er aus wenigen Metern ab, weniger später versenkte er einen Weitschuss im Eck.Nach der Partie gab sich Haaland bescheiden, meinte: "Für diese Abende spielt man Fußball, es ist fantastisch." Nachsatz: "Ich muss mich natürlich weiter verbessern."Angesprochen auf sein Erfolgsgeheimnis meinte die Tormaschine: "Hart arbeiten, das Leben genießen – und lächeln."Selbstredend, dass Dortmund-Trainer Lucien Favre mit seinem Schützling mehr als zufrieden ist. "Er ist immer bereit, will immer Tore erzielen, das sieht man in jedem Training", meinte der Coach. "Er bewegt sich auch irrsinnig gut."BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sprach von einer "Naturgewalt, die unglaublichen Spaß und einen unglaublichen Willen hat."Und sogar Paris-Coach Thomas Tuchel streute Rosen. "Er ist ein Tier, körperlich extrem gut, schwer zu verteidigen – und hat einen unglaublichen Zug zum Tor."Haaland führt nun gemeinsam mit Robert Lewandowski (Bayern) die Schützenliste der Champions League an. Er traf in sieben Partien für den BVB elf Mal. Kein anderer Spieler in Europas Top-Ligen traf in diesem Zeitraum so oft. Zudem ist er der erste Dortmunder, der bei seinem Bundesliga-, Pokal-, und Champions-League-Debüt getroffen hat.