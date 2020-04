17.04.2020 15:34 Dosko soll "Meer der Wiener" wieder freigeben

Neos-Wien-Chef Christoph Wiederkehr am Neusiedler See Bild: zVg

Am Donnerstag hat der Burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil den Neusiedlersee per Verordnung für Wiener gesperrt. Bei einem Lokalaugenschein am Freitag fordert Neos-Wien-Chef Christoph Wiederkehr den See wieder zu öffnen.