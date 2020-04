Doskozil erstmals nach OP wieder in seinem Büro

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil musste sich in einer neuerlichen Stimmband-Operation unterziehen. Am Mittwoch signalisierte er Besserung.

Die Stimmband-Operation bei Landeshauptmann Doskozil ist geglückt. "Seit dem ich zu Hause bin, tausche ich mich regelmäßig mit meinem Team und den wichtigsten Stellen über die Lage im Burgenland aus. Gestern habe ich mich dazu erstmalig, unter Berücksichtigung entsprechender Schutzmaßnahmen, mit unserem Büroleiter Herbert Oschep an unserem Arbeitsplatz getroffen. Ich freue mich schon bald wieder in voller Stärke für euch da zu sein", schreibt Doskozil auf Facebook.Doskozil unterzog sich in einer Klinik in Leipzig der Operation an den Stimmbändern. Trotz des derzeit grassierenden Coronavirus zog der Spitzenpolitiker den dringend notwendigen Eingriff wie geplant durch. Verschoben ist allerdings Doskozils Hochzeit. Seit Dezember des vergangenen Jahres ist bekannt, dass Doskozil seine Partnerin Julia Jurtschak heiraten wird. Doch die Hochzeit musste nun auf Grund der weltweiten Corona-Pandemie verschoben werden.Die Hochzeit hätte am 30. Mai über die Bühne gehen sollen. Doch weil neben anderen Veranstaltungen auch Hochzeiten auf Grund des Virus ins Wasser fallen, musste auch die Hochzeit des burgenländischen Landeshauptmannes auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Wann Doskozil seine 17 Jahre jüngere Lebensgefährtin aus Köln heiraten wird, steht noch nicht fest.Der Spitzenrepräsentant der Sozialdemokratie leidet nunmehr bereits seit Jahren unter Heiserkeit. Im Vorjahr hat er sehr offen über seine Erkrankung im Landtag gesprochen und versichert: "Es ist kein Krebs. Ich brauche kein scheinheiliges Mitleid." Die Amtsgeschäfte könne er uneingeschränkt wahrnehmen. Während seines Spitalsaufenthaltes und der folgenden Rekonvaleszenz wurde er im Eisenstädter Landhaus von Astrid Eisenkopf (SP) vertreten.