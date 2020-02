Doskozils Julia bekommt Job in seinem Büro

Die Doskozils sehen sich künftig nicht nur privat, sondern auch beruflich öfter. Die Verlobte von Landeshauptmann Doskozil bekommt eine Referentinnenstelle.

Hans Peter Doskozils Verlobte Julia Jurtschak bekommt einen Job im Büro des Landeshauptmanns. Das berichtet der "Kurier" am Freitag.Der Zeitung zufolge wird Jurtschak im Büro ihres baldigen Ehemannes (die beiden wollen am 30.Mai heiraten) als Referentin für den Aufbau von Sozialmärkten und die Organisation von Events zuständig sein. Sie soll unter anderem die Veranstaltung "Burgenländer des Jahres" organisieren.Der Aufbau der Sozialmärkte stellt ein zentrales Projekt in Doskozils Regierung dar, heißt es. In jedem Bezirk soll es künftig einen geben.Kritik an dieser Personalentscheidung will die SPÖ vorsorglich den Wind aus den Segeln nehmen: Die Qualifikation der aus Deutschland stammenden Jurtschak sei unbestritten. Sie arbeitete zuletzt als Eventmanagerin. Außerdem sei ihr Dienstvertrag - so wie bei allen im Regierungsbüro - an Doskozils Amtszeit gebunden.Landesregierung bilden neben Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (Ressorts Finanzen, Gesundheit, Personal, Asyl, Kultur, Tourismus) und seiner Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (Ressorts Agrar, Umwelt, Frauen, Gemeinden) die LandesrätInnen Christian Illedits (Soziales, Wirtschaft), Daniela Winkler (Bildung, Jugend, Familie) und Heinrich Dorner (Bau,Raumplanung, Verkehr, Wohnbau).Die ausgeschiedenen FPÖ-Regierungsmitglieder Johann Tschürtz und Alexander Petschnig betreuten die Ressorts Wirtschaft und Tourismus, um die sich nun Doskozil selbst (Tourismus) und Christian Illedits (Wirtschaft) kümmern.