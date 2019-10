Erster Trailer zum neuen "Dr. Dolittle"-Film

Robert Downey Junior schlüpft für das Remake von "Dr. Dolittle" in die Rolle des exzentrischen Tierarztes.

Einer der beliebtesten Tierfilme kehrt zurück ins Kino: "Dr. Dolittle" - die Komödie aus dem Jahr 1998 (damals mit Eddie Murphy) bekommt ein Remake. In die Titelrolle des exzentrischen Arztes schlüpft "Iron Man"-Star Robert Downey Jr. Als Synchronsprecher der Tiere bekommen wir in der englischen Version unter anderem Rami Mael, Emma Thompson, Selena Gomez und Tom Holland zu hören. Nach dem ersten Bild wurde nun auch der Trailer veröffentlicht. Der Film aus dem Hause Walt Disney startet am 30. Jänner in den österreichischen Kinos.Für das Drehbuch zeichnet Stephen Gaghan verantwortlich. Sein letztes Skript zu Steven Soderberghs "Traffic" brachte ihm den Drehbuch-Oscar ein.