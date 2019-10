Erstes Bild von Robert Downey Jr. als Dr. Dolittle

Der "Avengers"-Star im Ruhestand veröffentlichte das erste Plakat seines neuen Films. Der Trailer folgt in Kürze.

Robert Downey Jr. wird vom Superhelden-Sprachrohr zum Tiere-Versteher. Seinen Job als "Iron Man" hat der 54-Jährige nachan den Nagel gehängt, nun schlüpft er in die Rolle des Doktor Dolittle.Zumindest einer seiner alten Kollegen aus dem Marvel Cinemativ Universe bleibt Robert Downey Jr. aber erhalten. Tom Holland, derzeit noch als Spider-Man aktiv, leiht Dolittles Hund Jip seine Stimme. Unter anderem werden auch Marion Cotillard, Rami Malek, Octavia Spencer und Selena Gomez in dem Film zu hören sein."Dolittle" entsteht unter der Ägide von Stephen Gaghan, der auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnete. Gaghan ist eigentlich für härteren Stoff bekannt. Das Skript zu Steven Soderberghs "Traffic" brachte ihm den Drehbuch-Oscar ein; inszenierte er den Thriller "Syriana" mit George Clooney und Matt Damon."Dolittle" startet am 30. Jänner 2020 in den österreichischen Kinos. Gemeinsam mit dem ersten Poster kündigte Robert Downey Jr. auch den Trailer der Fantasy-Komödie an. Der Clip soll am 13. Oktober veröffentlicht werden.