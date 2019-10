Draconiden im Anflug: Jetzt regnet es Sternschnuppen

In den kommenden Nächten schlagen die Herzen der Hobby-Astronomen schneller. Ein wahrer Sternschnuppen-Schauer erhellt den Nachthimmel.

Himmelsbeobachter könnten die kommenden Nächte vermehrt Sternschnuppen zu Gesicht bekommen. Dahinter stecken die sogenannten "Draconiden".Dabei handelt es sich um kleine Kometen-Teilchen, die man vom 6. bis zum 10. Oktober beobachten kann. Der Höhepunkt soll allerdings am 9. Oktober stattfinden.Am Mittwoch sollen nämlich besonders viele Sternschnuppen am Himmel zu sehen sein. Für alle Hobby-Astronomen heißt es in der Nacht also: "Blick nach oben".Sven Melchert, Vorsitzender der "Vereinigung der Sternfreunde" erklärt gegenüber der "dpa", dass am 9. Oktober rund zehn Sternschnuppen pro Stunde zu sehen sein sollten.Dennoch braucht man auch ein wenig Glück und vor allem aufmerksame Augen, um einen Blick auf eine Sternschnuppe ergattern zu können."Überraschungen sind nie ausgeschlossen, die Vorhersage gibt aber keine Besonderheiten für dieses Jahr an", so Sven Melchert zur "dpa".Warum die "Draconiden" jetzt ausgerechnet im Oktober für ein wahres Spektakel am Himmel sorgen, erfährst du im Video oben.