Drei Krampusse fackelten sich beinahe selbst ab

Am Freitag kam es in Schwoich (Bezirk Kufstein) zu einem Zwischenfall, bei dem sich drei Krampusse Verbrennungen unbestimmten Grades zuzogen.

Im Zuge der Aufführung der "Bruch-Pass" entzündeten die drei als "Krampusse" verkleideten Österreicher zum Zweck der Raucherzeugung immer wieder selbst portionierte Bengalfeuer- Säckchen. Dann kam es zur Katastrophe: Sie wollten laut Polizei ein Säckchen in einer Laterne mit einer Zündschnur entzünden, wobei das Bengalfeuer aus bisher unbekannter Ursache explodierte.Die Explosion setzte die in einer Aluminiumkiste verwahrten weiteren Bengalfeuer-Säckchen ebenfalls in Brand. Die anwesende Feuerwehr konnte den Brand sofort löschen, die drei Personen wurden durch die Explosion und die Flammen jedoch verletzt. Die Männer im Alter von 15 bis 42 Jahre mussten ins Krankenhaus transportiert werden.Die Erhebungen zur Unfallursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. "Auf diesem Wege ein riesen DANKE an die Freiwillige Feuerwehr Schwoich die mit ihrer WAHNSINNS Leistung und Reaktion schlimmeres verhindert hat!", schrieben die Veranstalteer noch in der Nacht auf Facebook.