Drei weitere Corona-Tote in Niederösterreich

Im Laufe des Mittwoch verloren drei weitere Niederösterreicherinnen den Kampf gegen das Corona-Virus. Alle drei waren Teil der Risikogruppe.

Die nö. Landeskliniken müssen am Mittwoch drei weitere Todesopfer im Zusammenhang mit dem Corona-Virus vermelden. Laut Sprecher Jürgen Zahrl starben im Laufe des Mittwoch drei Frauen an den Folgen einer Infektion.Zwei waren 86 Jahre alt und starben im Landesklinikum Waidhofen an der Thaya. Die dritte, eine 73-Jährige, kam im Wiener Neustädter Spital ums Leben. Alle drei hatten Grunderkrankungen.Damit stieg die Zahl jener Personen, die in niederösterreichischen Krankenhäusern an den Folgen des Virus verstarben auf 43. Am Mittwochmorgen waren es noch 40 gewesen – mehr zu den aktuellen Zahlen hier