Drei wichtige Buchstaben für den Opel Insignia

Mit dem Kürzel GSi bezeichnet Opel seine sportlichen Modelle. Und damit macht der ohnehin schon gute Insignia mehr Spaß.

Der Insignia ist quasi das Flaggschiff von Opel. Als Limousine oder als Kombi bietet er dank seinem Radstand von 2,83 Metern bei (modellabhängigen) rund 5 Meter länge reichlich Platz. Ein Test des Grand Tourers hat uns die Vorzüge des Wagens schmackhaft gemacht.Das war damals motorisch die Spitzenversion, doch den 260 PS starken BiTurbo-Motor gibt es aufgrund strengerer Abgasvorschriften nicht mehr. Stattdessen bietet Opel nun einen 210 PS starken BiTurbo-Motor im GSi. Dazu eine 8-Gang-Automatik, Allradantrieb, das FlexRide-Performance-Fahrwerk und Brembo-Bremsen.Und das alles macht richtig Spaß. Zwar wird der Insignia damit beschleunigungstechnisch nicht zum echten Sportwagen aber für sportliches Fahren ist alles da. Vor allem das Fahrwerk mit seinen 10 Millimeter kürzeren Federn als bei den Standardmodellen beeindruckt mit seiner Straßenlage – der Insignia GSi fühlt sich wohl in den Kurven. Überhaupt ist das Handling toll, was bei einem so langen Wagen nicht selbstverständlich ist.Gleichzeitig ist er aber auch ideal für lange Strecken und die Autobahn. Auch bei hohen Geschwindigkeiten wird noch brav beschleunigt und der Wagen liegt ruhig. Die Sportsitze, die vom deutschen Verein Aktion Gesunder Rücken e.V. zertifiziert wurden, sind sehr bequem und helfen Fahrer und Beifahrer einerseits fest zu sitzen, andrerseits aber entspannt zu bleiben.Auch hinten sitzt man bequem und die Beinfreiheit kann wirklich als solche bezeichnet werden. Das ist aber bei allen Insignia-Modellen so; gleich ist auch die Ausstattung, die teils serienmäßig teils optional alles bietet, was man so braucht: Adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent, Lenkradheizung, Sitzheizung und und und.Beim GSi gibt es jedoch einige optische Unterscheidungsmerkmale: Innen sind es Pedale aus Aluminium und ein schwarzer Dachhimmel, außen chromumrandete Designelemente und selbstverständlich der Heckspoiler.Natürlich hat das alles seinen Preis, aber der steht wie meistens bei Opel in einem guten Verhältnis zum Angebot: Der günstigste Insignia startet bei 31.400 Euro; den Insignia GSi gibt es ab 48.969 Euro. Aber da darf man gerne noch ein paar Extras draufpacken.