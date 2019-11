22.11.2019 20:26 Drogenpärchen in Kärnten ausgeforscht

Im Zuge einer freiwilligen Nachschau konnten Suchtmittel und eine CO2-Pistole sichergestellt werden. Bild: LPD Kärnten

Der Polizei gelang es in St. Veit an der Glan ein Drogenpärchen hochzunehmen. In der Wohnung fanden Beamte neben Suchtgift auch eine Waffe.