Drogenschmuggler retten Fahnder vor dem Ertrinken

Bei einer Verfolgungsjagd vor der Küste Spaniens kollidiert ein Polizeischiff mit einem Drogenboot. Dabei gehen drei Beamte über Bord – und werden überraschend gerettet.

Am Freitag kam er vor der südlichen Küste Spaniens zu einer ungewöhnlichen Rettungsaktion: Drei spanische Polizisten waren bei ihrer Jagd auf ein Drogen-Quartett mit ihrem Boot gegen das der Schmuggler gekracht und dabei über Bord gegangen.Während das Polizeischiff außer Kontrolle geriet, kämpften die drei Beamten im Mittelmeer gegen die Wellen. Ihre Kollegen im begleitenden Hubschrauber griffen zum Megaphon und riefen die flüchtenden Drogenschmuggler um Hilfe an.Und wirklich, das Motorboot drehte um und die vier Verdächtigen fischten die Beamten aus dem kühlen Nass. Alle drei hatten den Zusammenstoß inklusive Bad unverletzt überstanden.Die gute Tat schützt das Quartett allerdings nicht vor Strafe. "Sie wurden wegen Drogenschmuggels verhaftet", heißt es laut dem "Guardian" in einer Polizeimitteilung. Demnach hatten die Ermittler unweit der Unglücksstelle drei Tonnen Haschisch in 80 luftdichten Päckchen im Meer treibend gefunden.