Drogerie-Diebin flieht mit 30 Packungen Klopapier

In Oppenheim wollte sich eine Frau mit Klopapier und Desinfektionsmittel eindecken, wurde aber von einer Mitarbeiterin am Hamstern gehindert. Die 37-Jährige floh, wurde aber von ihrem schlechten Gewissen eingeholt.

Reumütig

Mehr als 30 Packungen feuchtes Toilettenpapier, Desinfektionstücher und -spray standen auf ihrer Einkaufsliste der 37-Jährigen. Doch als die Frau aus Ober-Olm (Rheinland-Pfalz) mit all dem zur Kassa wollte, wurde sie von einer Mitarbeiterin der Drogerie aufgehalten.Die Angestellte wies die Kundin darauf hin, dass das Geschäft wegen drohender Hamsterkäufe die Abgabe von Hygieneartikel stark beschränkt habe. Nur eine geringe Menge durfte pro Person gekauft werden.Das war der Kundin in dem Moment offenbar herzlich egal. Sie schnappte sich die unbezahlte Ware und floh Hals über Kopf aus der Drogerie.Nachdem die alarmierte Polizei in Oppenheim Ermittlungen aufgenommen hatte, plagte Diebin das schlechte Gewissen. Sie stellte sich noch am selben Abend bei der Polizei in Mainz und händigte ihre Beute freiwillig aus. Die Frau wurde nun wegen Diebstahls angezeigt.