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Seit Mai dieses Jahres patrouillieren Drohnen über den Straßen des Bundeslandes Baden-Württemberg.
Seit Mai dieses Jahres patrouillieren Drohnen über den Straßen des Bundeslandes Baden-Württemberg.
Pexels / Damir K
Verkehrssünder im Visier

Hier jagen Drohnen jetzt Verkehrssünder auf Autobahnen

Die Polizei in Baden-Württemberg testet seit Mai Drohnen gegen Lkw-Drängler. Ein Unfallforscher erklärt, warum das wirksamer ist.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
08.10.2026, 12:00
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Wer auf deutschen Autobahnen zu dicht auffährt, muss jetzt mit Überwachung aus der Luft rechnen. In Baden-Württemberg hat die Polizei ein neues Mittel gegen Verkehrssünder gefunden – und zwar Drohnen.

Seit Mai dieses Jahres patrouillieren die fliegenden Helfer über den Straßen des Bundeslandes. Im Visier haben sie vor allem Lkw-Fahrer, die zu dicht auffahren und damit andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

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Die Polizei ist überzeugt, ein wirksames neues Instrument gegen zu dichtes Auffahren gefunden zu haben, wie es auf n-tv.de heißt.

    Experte erklärt die Vorteile

    Ein Unfallforscher bestätigt, dass die Drohne wirkungsvoller sei als bisherige Optionen zur Überwachung des Verkehrs. Der genaue Vorteil: Aus der Luft kann der Abstand zwischen Fahrzeugen präzise gemessen werden.

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    Drängler auf Autobahnen verursachen immer wieder schwere Unfälle. Die neue Methode könnte ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit auf den Straßen sein.

    red,08.10.2026, 12:00
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