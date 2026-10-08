i Seit Mai dieses Jahres patrouillieren Drohnen über den Straßen des Bundeslandes Baden-Württemberg. Pexels / Damir K Verkehrssünder im Visier Hier jagen Drohnen jetzt Verkehrssünder auf Autobahnen Die Polizei in Baden-Württemberg testet seit Mai Drohnen gegen Lkw-Drängler. Ein Unfallforscher erklärt, warum das wirksamer ist. Von Newsdesk Heute 08.10.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer auf deutschen Autobahnen zu dicht auffährt, muss jetzt mit Überwachung aus der Luft rechnen. In Baden-Württemberg hat die Polizei ein neues Mittel gegen Verkehrssünder gefunden – und zwar Drohnen.

Seit Mai dieses Jahres patrouillieren die fliegenden Helfer über den Straßen des Bundeslandes. Im Visier haben sie vor allem Lkw-Fahrer, die zu dicht auffahren und damit andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

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Die Polizei ist überzeugt, ein wirksames neues Instrument gegen zu dichtes Auffahren gefunden zu haben, wie es auf n-tv.de heißt.

Experte erklärt die Vorteile

Ein Unfallforscher bestätigt, dass die Drohne wirkungsvoller sei als bisherige Optionen zur Überwachung des Verkehrs. Der genaue Vorteil: Aus der Luft kann der Abstand zwischen Fahrzeugen präzise gemessen werden.

Drängler auf Autobahnen verursachen immer wieder schwere Unfälle. Die neue Methode könnte ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit auf den Straßen sein.