DS präsentiert Aero Sport Lounge Concept

DS blickt mit dem Aero Sport Lounge Concept in die Zukunft und zeigt wie ein Elektroauto mit Sportwagen-Genen aussehen könnte.

Die Nobelmarke aus dem PSA-Konzern gibt richtig Gas, noch den neuen Modellen blickt man jetzt mit dem Aero Sport Lounge Concept in die Zukunft.Die Mischung aus SUV, Sportwagen und Shooting Brake soll neue Kunden anlocken. Das Design ist ganz im Stil der Marke sehr extravagant gehalten.Als Highlight befindet sich im Kühlergrill ein Bildschirm, der das Monogramm der Marke zeigt. Im loungeähnlichen Innenraum soll es viel Platz geben, und ebenfalls ein futuristisches Design.Für viel Fahrspaß sorgt ein Elektromotor mit 680 PS, der den Mischling in nur 2,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h befördert.Mit der 110 kWh großen Batterie soll man bis zu 650 Kilometer weit kommen, dann sollte eine Steckdose in der Nähe sein.Stefan Gruber, autoguru.at