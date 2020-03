Silbereisens Schlüpfer ist DSDS-Ramon "viel zu eng"

Florian Silbereisen schenkte "DSDS"-Kandidat Ramon eine getragene Unterhose. Nur leider passte sie ihm nicht ...

Jetzt schenkt Ramon Silbereisen eine Unterhose

"Ich dachte, er bringt nen Schlüpper von Helene mit"

Vergangene Wochewarf "DSDS"_Juror Florian Silbereisen seine rote Glücksunterhose Kandidat Ramon vor die Füße. Der Schlagerstar gab den 26-Jährigen den Tipp sie anzuziehen, damit er nicht so nervös ist."Ich merke, dass hinter deiner coolen Fassade sehr viel Nervosität steckt. Ich kenne das, aber ich habe einen Trick: ich ziehe immer meine rote Glücksunterhose an! Deshalb wollte ich Dir auch eine schenken. Da ich aber in dieser Zeit keine neue kaufen konnte, habe ich Dir eine von mir mitgebracht. Sie ist frisch gewaschen. Zieh sie an, die soll Dir Glück bringen! Bitte schön!", erklärte der Ex von Helene Fischer in der Show.Ramon hob die Unterhose auf und hakte trotzdem lieber nach: "Bist Du Dir sicher, dass sie frisch gewaschen ist?" Silbereisen nickte.In der dritten Liveshow enthüllt Ramon dann endlich: "Ja, ich habe sie angezogen." ABER: "Leider ist sie mir nur viel zu eng", grinst der Zirkusartist, der bei seinem Auftritt (er sang "Über sieben Brücken musst du gehen") weinen musste."Sie hat mir trotzdem Glück gebracht", versichert er Florian Silbereisen nach seiner Performance und offenbart: "Diesmal habe ich DIR eine Unterhose mitgebracht". Ob er sie gewaschen hat, verrät er nicht. Silbereisen nimmt sie dankend an und lacht.Auch Bohlen amüsiert sich darüber. "Ich dachte er bringt dir nen Schlüpper von Helene mit und du weinst deswegen, weil du dich so drauf gefreut hast. Aber gut, diesmal ist es umgekehrt. Die Hose geht ihm bestimmt bis zu den Knien", so der Poptitan.