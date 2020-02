Lydia darf als Raubkatze erneut vor die DSDS-Jury

Die erste Runde im Auslands-Recall von "Deutschland sucht den Superstar" hat Lydia Kelovitz überstanden.

Interview mit Lydia Kelovitz

Am Dienstag sang sich die 29-jährige Niederösterreicherin mit dem Schlagersong "Regenbogenfarben" von Kerstin Ott in die nächste Runde des Auslands-Recalls in Südafrika.Am Samstag wartet die nächste Hürde Richtung Liveshows auf die liebenswürdige-schrille Kandidatin, die neben ihre Stimme vor allem durch ihre Wandlungsfähigkeit bei DSDS für bleibenden Eindruck sorgt.Gemeinsam mit Vanissa Toufeili und Lorna Hysa, die schon beim Recall in Sölden an ihrer Seite standen, muss sie "Sweet But Psycho" von Ava Max performen. Sollte eigentlich kein Problem für Lydia darstellen. Passsend zur atemberaubenden Location im Tsitsikamma Nationalpark hat sie die 29-Jährige in ein tierisches Outfit geworfen.Mit Nataly Fechter hat auch die zweite heimische Sängerin für die zweite Runde im Auslandsrecall qualifiziert. Sie darf sich diesmal als Teil eines Quartetts an "Wie schön du bist" von Sarah Connor beweisen.Ob es die beiden noch im Rennen befindlichen Österreicherinnen erneut schaffen, die Jury von sich zu überzeugen, sieht man am Samstag, den 22. Februar 2020, ab 20:15 Uhr auf RTL.