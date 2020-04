DSDS-Song von "The Voice"-Kandidat Plagiat?

DSDS-Sieger Ramon Roselly gewann mit "Eine Nacht" das wohl einsamste DSDS-Finale aller Zeiten. Bereits während der Sendung gab es Vorwürfe, das Lied sei gar nicht von ihm.

Ganz ohne Publikum sang sich Ramon Roselly am Samstag bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) mit seinem Song "Eine Nacht" zum Sieg. Doch sogleich gab es Vorwürfe, Dieter Bohlen – der das Lied komponiert hat – habe ausgerechnet bei der Konkurrenz "The Voice" "ausgeborgt".Schon während das DSDS-Finale noch lief, merkten einige Nutzer auf Twitter an, dass sie das Lied an den Schlager "100 Jahre sind noch zu kurz" von "The Voice"-Kandidat Randolphe Rose erinnert.Das fiel insbesondere auf, weil Ramon den Randolph Rose im Finale auch live gesungen hat. Und: Er hatte das Lied, das ihm offenbar sehr gut gefällt, bereits beim Casting geträllert. Damals sagte Bohlen noch, er finde den Song "scheiße".Angesprochen auf die Vorwürfe sagte Produzent Dieter Bohlen gegenüber der "Bild" nur: "Neider sind oft halt schwachsinnig und haben keine Ahnung."